Helene Fischer: Enthüllt! In knapp 5 Monaten ist es bereits so weit!

Vor genau 10 Jahren war Helene Fischer am ersten Weihnachtstag 2013 erstmals mit ihrer Weihnachtsshow im "ZDF" zu sehen! Danach folgte eine wahre Erfolgsgeschichte! Zu Spitzenzeiten schalteten sogar an die 6,5 Millionen Zuschauer ein. Doch dann das abrupte Aus! 2020 und 2021 wurde die Show wegen Corona abgesagt! Und Ende 2021 kam dann Tochter Nala auf die Welt. Doch könnte Helene in diesem Jahr endlich wieder als Weihnachtsengel die Herzen ihre Fans beglücken? Die Chancen dafür stehen jedenfalls nicht schlecht! Wie es nämlich heißt, sollen im Hintergrund die Verhandlungen dafür auf Hochtouren laufen und auch Helene heizte die Gerüchte ordentlich an. So gab sie erst neulich zu verstehen: "Die Absagen waren jedoch kein Adieu. Außerdem gibt es noch mein 10-jähriges Show-Jubiläum zu feiern – selbst wenn wir es mit ein paar Jahren Verspätung nachholen müsste." Oh ha! Es bleibt also spannend ...