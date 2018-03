Helene Fischer: Erneut große Sorge um den Schlager-Star

Nach ihrer krankheitsbedingten Auszeit steht Helene Fischer (33) mittlerweile wieder auf der Bühne und begeistert ihre Fans. So auch bei Florian Silbereisens (36) Show "Heimlich! - Die große Schlager-Überraschung". Obwohl die Sängerin nach ihrem Infekt dort erzählte, dass sie mittlerweile wieder richtig fit sei, machen sich ihre Fans große Sorgen um die 33-Jährige.

Ein Fan: " Ich habe deine Stimme noch nie so angeschlagen gehört"

Neben zahlreichen positiven Kommentaren finden sich dort einige Anhänger der Schlager-Sängerin, die sich Gedanken um Helene Fischers Gesundheit machen.

"Also natürlich warst du wieder super Helene.", so ein Fan "Aber ich muss auch sagen, dass ich mir Sorgen mache. Ich kenne dich von Anfang an und ich glaube ich habe deine Stimme noch nie so angeschlagen gehört."

Große Angst um Helene Fischer

Und er ist nicht der Einzige, der sich Sorgen um die Freundin von Florian Silbereisen macht: "Helene sollte dringend ihre Stimme schonen! Hab richtig Angst, dass sie sonst gar keinen Ton mehr raus kriegen wird", schreibt ein weiterer Anhänger der 33-Jährigen.

Vielleicht sollte diese sich den Rat mal zu Herzen nehmen...