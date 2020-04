Helene Fischer: Erneuter Angriff von Dieter Bohlen!

hält mit seiner Meinung definitiv nicht hinter den Berg. Das haben schon so einige Künstler, zu spüren bekommen. Sein neuestes Opfer: ...

Dieter Bohlen greift Helene Fischer an

Vor kurzem sicherte sich Schlagersänger Ramon Roselly den " "-Sieg - und schaffte es mit Dieters Song "Eine Nacht" auf Anhieb an die Spitze der deutschen Single-Charts. Der letzte Schlagerstar, der das schaffte, war vor sieben Jahren. Und Helene? Die kann davon nur träumen. "Atemlos" schaffte es damals "nur" auf Platz zwei. Ein gefundenes Fressen für Dieter! "Helene Fischer und alle anderen haben das nicht geschafft. Ramon hat es geschafft. Hammer!", ätzt er jetzt gegenüber der "BILD"-Zeitung. Autsch!

Helene Fischer: Bitterer Bruch! Ihr Freund lässt sie im Regen stehen

Es ist nicht das erste Mal, dass Dieter gegen Helene schießt. Nachdem Kandidatin Chiara den Song "Mein Herz" von Beatrice Egli in der zweiten "DSDS"-Show performte, stichelte er Richtung : "Dieser Titel hat ja etwas, was seine Ex nie hatte: eine Nummer eins in den Singlecharts. Jeder denkt ja, 'Atemlos' war Nummer eins, dabei war er nicht mal Nummer zwei." Der nächste Seitenhieb lässt sicherlich nicht lange auf sich warten...

Sex-Skandal um Helene! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: