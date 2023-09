Helene Fischer: Erneuter Unfall! Jetzt meldet sie sich zu Wort

Wie eine deutsche Tageszeitung berichtete, soll sich Helene Fischer einen erneuten Unfall zugezogen haben. Doch die Sängerin gibt Entwarnung: Während eines ihrer Köln-Konzerte, verriet sie dem Publikum, dass an den Gerüchten nichts dran sei und sie sich "köstlich amüsiert" habe, als sie davon erfahren hatte.

Die Gerüchte um einen erneuten Unfall entstanden, da die Sängerin ein Tape an ihrem Handgelenk trug. "Es wurde ja jetzt geschrieben, ich habe erneut einen Unfall gehabt am Trapez. Dem ist natürlich nicht so. Denn es ist nur eine kleine Schürfwunde und ich will einfach nicht, dass es weiter aufreißt. Das ist alles.", stellte Helene klar.