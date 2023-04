Helene Fischer: Erschreckender Verdacht! Hat Thomas Seitel sie nur ausgenutzt?

Dann erst lässt er sich zu ihr herunter, umschlingt sie, und gemeinsam wirbeln sie durch die Luft. Es scheint, als wäre Thomas am Ziel seiner Träume. Doch es werden Stimmen laut, die fragen: Hat er davon geträumt, wieder im Rampenlicht zu stehen?

Denn so war das nicht geplant. Als Helene sich vor über vier Jahren in den athletischen Luft akrobaten verliebte, war es ihr wichtig, dass er im Hintergrund bleibt. Thomas leitete den Bau ihrer Luxusvilla am Ammersee, zog die Fäden hinter den Kulissen. Als ihre Tochter Nala zur Welt gekommen war und Helene mit ihrem Album "Rausch" auf Werbetour ging, kümmerte er sich ums Kind. Offenbar wartend, dass seine Zeit bald kommen wird.

Schließlich hat Thomas sein ganzes Leben darauf ausgerichtet, im Scheinwerferlicht zu stehen. Mit 16 Jahren stand der Leistungssportler das erste Mal in einer Turnshow vor großem Publikum. Auf seiner Homepage stand dazu damals: "Seit diesem magischen Moment in seinem jungen Leben war Thomas süchtig nach Auftritten auf der Bühne." Helene ist für ihn wie ein Sechser im Lotto! Insgesamt 72 Mal wird er nun seinen Starauftritt haben. Was Helene zu ihrer Meinungsänderung bewogen hat? Es gab in letzter Zeit immer wieder Krisengerüchte. Kämpft Helene um seine Liebe, weil sie sich eine heile, glückliche Familie wünscht? Sie hat die rosarote Brille auf, und wie sie schon singt: Sie ist bereit, ihm blind zu folgen.

