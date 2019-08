Helene Fischer: Erschütternde Neuigkeiten!

Arme ! Eigentlich ist die Sängerin dafür bekannt, dass sie auf eine riesen Fan-Base zurückblicken kann! Doch jetzt der Schock! Die muss sich jetzt einer bösen Lästerattacke stellen!

Helene Fischer meldet sich mit zuckersüßer News

Erst vor einigen Tagen verkündete Helene Fischer via " ": "Am 23.8. erscheint Helene Fischer Live - Die Stadion-Tour als Doppel-CD, DVD, Blu-ray und Fan-Edition (2CD, Blu-ray & DVD) - vorbestellbar ab 02.08." Für ihre Fans eine absolute Sensation! So war unter dem Post zu lesen: "Endlich wieder was, was ich 300 Stunden anschauen kann." Ehrliche Worte, die zeigen: Helene ist, trotz ihrer Pause, ein absoluter Zuschauerliebling - doch nicht für Freddy Quinn...

Freddy Quinn lästert über Helene

Wie Freddy Quinn nun gegenüber "Bild" berichtet, kann er mit Helene absolut nichts anfangen. So erklärt die Schlagerlegende über Helene Fischer: "Die kenne ich gar nicht richtig. Interessiert mich nicht." Weiter fügt er hinzu: "Wie gesagt, solche Shows tun mir weh, ich schalte da gleich um." Autsch! Das ist mal eine Abfuhr, die sich gewaschen hat! Was Helene darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab sie dazu noch kein Statement ab...

