Helene Fischer: Erwischt! Hier ist sie gerade mit ihrem Thomas!

Das vergangene Jahr war für alles andere als ruhig. Die Beauty tourte von Stadt zu Stadt und füllte eine Vielzahl von Stadien und Konzerthallen. Aber auch privat veränderte sich für Helene einiges. So gaben sie und im Dezember ihre Trennung bekannt. Das sich Helene danach für eine Auszeit entschied, ist somit kaum verwunderlich. Doch wo ist Helene gerade?

Florian Silbereisen: Wurde Helene Fischer betrogen?

Helene Fischer ist mit Thomas im Urlaub

Wie nun enthüllt wurde, soll sich Helene Fischer mit ihrem Thomas aktuell im Ski-Urlaub befinden. So verrät nun der Marketingbeauftragter des Skigebietes Drei Zinnen Dolomiten gegenüber "Bunte.de": "Ich war zufällig dort, als sich Helene und ihr Freund Skier ausgeliehen haben." Ebenfalls fügt er hinzu: "Als sie wieder zurückkamen, haben wir sie natürlich angesprochen." Ein Glück, dass Helens Fans nun endlich Gewissheit haben, wo die Schlagerkönigin ihre freie Zeit verbringt. Schließlich musste sich Helene in der letzten Zeit einer Vielzahl von Anfeindungen stellen, dass sie kein Lebenszeichen von sich abgab...

Helene Fischer: Fieser "Social Media"-Shitstorm

Vor allem via " " musste sich Helene immer wieder neuen Vorwürfen stellen, dass sie sich so lange nicht mehr bei ihren Fans gemeldet hat. So heißt es unter ihrem letzten Post: "Liebe Helene bitte melde dich bei uns wie machen uns alle große Sorgen um dich du meldest dich schon seit dem Januar nicht mehr wir vermissen dich alle so sehr bitte melde dich bei uns wenigstens eine kleine Information bitte HELENE!!" sowie "Helene: warum meldest du dich nicht mehr? Dies war seit einem Monat dein einziger Post! Was ist mit dir, wir vermissen dich." Mal sehen, ob bei Helenes Fans nun ein wenig mehr Ruhe einkehrt...