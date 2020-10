Helene Fischer: Familien-Drama! Sie steht vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens

Ständig in Angst und Misstrauen zu leben, dass irgendjemand etwas über einen ausplaudert? Das macht einen Menschen unnahbar. Helene Fischer (36) ist dieses Gefühl nicht fremd. Sie hütet ihre Privatspäre wie Fort Knox. Besonders in Liebesangelegenheiten reagiert die zierliche Blondine empfindlich. Eine enge Beziehung zu ihr aufzubauen ist sicherlich nicht einfach. Für Helenes Lebensgefährten Thomas Seitel (35) muss das belastend sein.

Helene Fischer muss darauf vertrauen, dass ihre Liebsten nicht über sie tratschen. Diskretion geht ihr über alles. Thomas’ Papa Günter Seitel (69) hat dadurch seine liebe Not. Immer wieder wird er belagert und ausgefragt. Jetzt hieß es sogar, der Rentner solle ein Schreiben von Helenes und Thomas’ Anwalt mit der Aufforderung erhalten haben, nicht mehr in der Öffentlichkeit über sie zu reden.

Wem kann Helene Fischer trauen?

Dabei hat er das nie getan! „Alles Lüge!“, empört sich Günter Seitel. „Ich wurde weder von Thomas noch Helene verklagt, noch hab ich Anwaltspost bekommen! Ich muss sagen: Sorry Helene für solche Gerüchte!“, so Günter. „Unser Verhältnis ist wirklich gut! Mich macht das wirklich fertig, wenn so etwas verbreitet wird. Das belastet das Verhältnis wirklich!“