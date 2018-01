Helene Fischer lüftet ihr Familiengeheimnis!

Helene Fischer und Florian Silbereisen geben nicht viel über ihr Privatleben preis.

Egal, ob es um eine Hochzeit geht, eine mögliche Schwangerschaft oder einfach nur Helene Fischers echten Namen - die Fans des Paares spekulieren.

Müssen sie auch! Das Paar lässt sie schließlich kaum an ihrem Privatleben teilhaben.

Bis jetzt! Endlich hat Helene Fischer sich offiziell geäußert.

Ihr Familiengeheimnis erfahrt ihr im Video:

Wer ist Helene Fischer wirklich?

Wenn sie den Namen Helene hören, denken die meisten Deutschen an sie: Schlager-Queen Helene Fischer. Jetzt herrscht jedoch Verwirrung um genau diesen Namen. Heißt die quirlige Sängerin gar nicht Helene Fischer?

Schon lange hält sich der Mythos, dass die 33-Jährige gebürtige Russin in Wirklichkeit Jelena Petrowna Fischer heißt und ihr Name bei ihrem Umzug ins Rheinland eingedeutscht wurde. Jetzt befeuerte auch noch ihr Freund Florian Silbereisen die Namens-Gerüchte um Helene Fischer.

Florian Silbereisen nannte sie Helen

Denn: In der RTL-Sendung "Die schönsten Fernsehmomente Deutschlands", die am ersten Januar dises Jahres ausgestrahlt wurde, wurde eine Szene eines alten Auftritts von Florian Silbereisen seiner Freundin gezeigt, in dem er sie durchgängin Helen und nicht Helene nannte.

War das nur ein Irrtum, oder performt Helene Fischer tatsächlich nicht unter ihrem echten Namen? Eine Diskussion, die nicht zum ersten mal geführt wird. Und vermutlich auch nicht zum letzten Mal...