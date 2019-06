Helene Fischer: Fan-Jubel! "Alles Gute zur Schwangerschaft!"

Es wird nicht ruhig bei . Vor einigen Tagen unterbrach die Sängerin ihre Auszeit, um bei einem Konzert in Hannover auf die große Show-Bühne zurückzukehren. Doch nicht nur Helenes Auftritt sorgte bei ihren Fans für jede Menge Aufmerksamkeit...

Helene Fischer: Kommt das Baby? Vater lässt die Bombe platzen

Helens Fans rätseln

Obwohl der letzte -Post von Helene seit einigen Monaten zurückliegt, nutzen ihre Fans immer wieder die Möglichkeit, um unter dem Bild die neuesten Lebensereignisse der zu diskutieren. So auch jetzt! Nach Helenes letztem Auftritt in Hannover, geriet nun nämlich die Baby-Gerüchteküche um Helene wieder mächtig ins Brodel. So ist zu lesen: "Sie hat in dem Video auch versucht, ihren Bauch mit ihrem Cardigan zu verdecken. Bei so einem Verhalten könnte man schon denken, dass sie schwanger ist" sowie "Bist du schwanger?" Einige ihrer Anhänger gehen sogar noch einen Schritt weiter...

Helens Fans sind aus dem Häuschen

Obwohl weder Helene, noch ihr Management eine Schwangerschaft der Sängerin bestätigten, scheinen sich einige ihrer Fans absolut sicher zu sein, dass Helene in anderen Umständen ist. So wird die Beauty schon jetzt mit Schwangerschafts-Glückwünschen überschüttet: "Alles Gute zur Schwangerschaft", lautet nur einer der Post-Kommentare. Ob ihre Fans jedoch wirklich richtig liegen? Wir können definitiv gespannt sein...