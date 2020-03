Helene Fischer: Fiese Attacke von Dieter Bohlen!

Am Samstagabend war es endlich soweit! saß zum ersten Mal in der " "-Jury neben , und . Der Schlagersänger schlug sich gut, erzählte sogar von seiner Ex-Freundin Helene Fischer. "Es gibt einen Grund, warum sie so erfolgreich ist. Sie ist mit Abstand die Perfekteste. Die hört nicht auf zu Proben, wenn alle ins Bett gehen, macht sie weiter. Wenn alle am Ende sind, sagt sie von vorne", schwärmte er. Doch einer fand nicht so lobende Worte für Helene: Dieter Bohlen...

Dieter Bohlen ätzte gegen Helene Fischer

Nachdem Kandidatin Chiara Damico den Song "Mein Herz" von zum Besten gab, konnte sich Dieter einen Seitenhieb nicht verkneifen. "Tja, also dieser Titel ist das, was seine Ex nie hatte, eine Nummer eins in den Single-Charts!", stichelte der Musikproduzent in Florians Richtung. Autsch!

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Liebes-Wende! Insider lüftet romantisches Geheimnis

Helene Fischer ist Deutschlands Schlagerqueen

Fakt ist: Helene ist trotz fehlender Nummer 1 extrem erfolgreich. Mit mehr als sechzehn Millionen verkauften Tonträgern zählt sie zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands, füllt regelmäßig die großen Hallen. Bei so viel Erfolg kann ihr Dieters Seitenhieb herzlich egal sein…

Drama in der Nachbarschaft von Helene! Was passiert ist, erfahrt ihr im Video: