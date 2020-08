Helene Fischer: Fiese Beleidigung in aller Öffentlichkeit!

Das Désirée Nick gerne mal gegen einige Promis schießt, ist definitiv nichts Neues Nun ist Helene Fischer das neuste Opfer ihrer Stichelei. So erklärt sie die Power-Blondine bei "Krause kommt" über ihr Huhn, welches sie mit Eiern versorgt: "Ich kann dir nur sagen, dass man da ein Huhn abonnieren kann, und dann weißt du, von diesem Huhn, mit einer Nummer, stammen deine Eier. Und das Huhn heißt Helene, in Anlehnung an Frau Fischer, weil die auch nur, ist ja nur ein Künstlername, in Wahrheit heißt die ja Svetlana Lutschkowskaja."

Sie fügt hinzu: "Mein Huhn ist ja ein XL-Huhn. Das hat ja einen riesigen - wie nennt man das, wo das Ei rauskommt? (...) Und die kaufe ich normalerweise. Sind heute ausverkauft. Also Helene konnte wahrscheinlich nicht mehr. Und ich weiß sogar, dass Helene pro Tag nur ein Ei legt. Jedes Huhn legt nur ein Ei am Tag." Autsch! Was Helene darüber denkt, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte sie sich noch nicht dazu...