Mit „See You Again“ veröffentlichte gerade völlig überraschend einen neuen Song mitten in ihrer Auszeit – und dazu noch ihren ersten in englischer Sprache. Er ist das Titellied des Films „Traumfabrik“ (ab 4. Juli im ). Aber er ist offenbar noch viel mehr…

„Das Leben hat sich auch zwischen uns gestellt. Jetzt bist du weit weg. Bin ich ein Träumer, wenn ich immer noch von dir träume?“, singt Helene passend zur „Traumfabrik“-Handlung: Ein Paar wird in dem Film vom Schicksal getrennt, beide fangen daraufhin ein neues Leben an. Er will sie zurückerobern, kämpft weiter um sie, obwohl sie längst an einen anderen Mann vergeben ist. Doch sie können einander nicht vergessen. Ob sie am Ende wieder zusammenkommen, wird sich zeigen…

Hängt Helene Fischer noch an Florian Silbereisen?

So weit die Story der Filmromanze. Aber man merkt eindeutig: Die Geschichte klingt wie aus dem Leben von Helene, schließlich hat sie in den letzten Monaten ganz ähnliche Erfahrungen gemacht: Zehn Jahre lang waren sie und Flori das Traumpaar der deutschen Schlagerwelt. 2005 lernten sich die beiden in einer -Show kennen und später auch lieben. Drei Jahre nach ihrem gemeinsamen Auftritt machten sie ihre Beziehung öffentlich. Nie gab es Skandale oder Ärger, sie waren privat und auf der Bühne ein absolutes Dream-Team. Im Dezember dann der Schock: Nach zehn gemeinsamen Jahren gab Helene völlig überraschend die Trennung bekannt und stellte gleichzeitig ihren Tänzer (34) als neuen Mann an ihrer Seite vor. Die 34-Jährige ist wieder liiert, während Florian weiterhin auf Solopfaden wandert. Beide betonen, wie wichtig ihnen ihre Freundschaft ist. Die gemeinsame Vergangenheit wird sie für immer verbinden – und vielleicht irgendwann zu einem Liebes-Comeback führen? Das hoffen und wünschen sich zumindest viele Fans.

Helene Fischer: Geheime Liebes-Botschaft an Florian Silbereisen?

Ob die Filmemacher Helene vor diesem Hintergrund als Sängerin für die kraftvolle Ballade ausgewählt haben? Produzent Sebastian Fruner erklärte vor Kurzem, dass das Team sich schon während des Rohschnitts mit der Musik beschäftigt hätte. Sofort sei der Name Helene bei der Suche nach einer passenden Interpretin für den Titelsong gefallen.

Helene Fischer hat an dem Song mitgearbeitet

Kein Wunder: Mit der Trennung von Florian und Thomas als neuem Partner ist sie die perfekte Wahl. Die Entertainerin zögerte nicht, als das Angebot kam, obwohl auch sie die Parallelen zu ihrem Leben bemerkt haben dürfte. Eine Absage sei aber keine Option für sie gewesen. „Es hat sich einfach richtig angefühlt“, schreibt Helene auf . Bei der Entstehung der Ballade hatte sie allerdings ihre Finger im Spiel – um persönliche Gedanken und Gefühle einfließen zu lassen. In Zusammenarbeit mit den beiden Autoren Joe Walter und Philipp Klemz entstanden deshalb so emotionale Zeilen wie: „Ein Kuss ist nur ein halber Kuss ohne deine Lippen. Ich möchte nicht ohne dich leben.“

Der Text handelt von der Sehnsucht nach vergangenen, glücklicheren und erfolgreichen Zeiten – das könnte auch Helene bewegen. Nach der Trennung von Florian wurde sie von einigen ihrer sonst positiv gestimmten Fans angefeindet. Viele warfen ihr vor, den 37-Jährigen leichtfertig für Tänzer Thomas abserviert zu haben. Solche negativen Kommentare gab es für Helene vorher kaum. Es gibt noch weitere Gründe für Ärger: In ihrer Pause machte sich Helene rar, zeigte sich nicht in der Öffentlichkeit. Doch für einen Auftritt in Hannover unterbrach sie die Auszeit. Dabei handelte es sich um ein Privatkonzert – sicherlich gut bezahlt, aber Fans konnten keine Tickets kaufen.

Der Unmut wächst, und für ihre Verhältnisse schrumpft der Erfolg. Normalerweise schießen Helene-Fischer-Songs durch die Decke, „See You Again“ entpuppt sich jedoch als Flop. Auf wurde der dazugehörige Musikclip weniger als eine Million Mal aufgerufen, in den Charts der großen Streaming-Plattformen schaffte es der Titel nicht mal in die Top 200. Früher war alles besser, könnte man glatt meinen. Ob Helene auch darüber nachdenkt und die Trennung von Florian bereut? So klingt es…