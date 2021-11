Helene Fischer: Fieser Dis! Diese Nachricht ist unglaublich!

In der Sat.1-Show "Helene Fischer – ein Abend im Rausch" offenbart Helene nun, dass ihr während ihrer Ausbildung von einem bekannten Entertainer der Tipp gegeben, die Finger von der Schlagerbranche zu lassen. Auf die Frage von Moderator Steven Gätjen, wer Helene so etwas ans Herz gelegt hätte, antwortete die Schlagerqueen trocken: "Tony Marshall (83). An dieser Stelle einen lieben Gruß!" Autsch! Tony ist ein alter Hase im Showbusiness und ließ es sich nicht nehmen, zu Helenes Aussage Stellung zu beziehen. So beschwichtig er gegenüber "Ich wollte nicht vor der Branche warnen, sondern habe sie wegen ihrer vielen Talente als künftigen internationalen Musical-Star gesehen." Der Rest ist Geschichte...