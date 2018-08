Reddit this

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Also doch! Hochzeits-Sensation!

Gerade noch strahlten und (34) am Strand von Ibiza mit der spanischen Sommersonne um die Wette: Händchenhalten und romantische Küsse im Meer inklusive. Doch der schönste Urlaub währt nicht ewig.

Jetzt ist der Moderator zurück in Deutschland. Im Rahmen der Golf Charity Masters in Leipzig zugunsten benachteiligter Kinder schwang Florian Silbereisen seinen Schläger. Helene blieb fern, sie musste arbeiten – erzählte man sich hinter vorgehaltener Hand. Trotzdem war die Sängerin allgegenwärtig. schwärmte Flori von seiner Liebsten. Laut „Bild am Sonntag“ nannte er Helene dabei immer wieder liebevoll „meine Frau“!

Haben Helene & Florian geheiratet?

Nanu, haben wir da etwas verpasst? Hat sich Deutschlands Schlager-Traumpaar Nummer eins etwa still und heimlich das Jawort gegeben? Möglich wäre es! „Es wird von meiner Hochzeit keine Live-Übertragung geben“, stellte Helene einst klar.

Immer wieder nehmen sich die zwei kleine Auszeiten von ihrem Leben auf der großen Bühne. Besonders gern erholt sich das Paar dann im Sommerurlaub. Genügend Möglichkeiten und Chancen, bei so einer Gelegenheit ohne großes Aufsehen zu heiraten, gäbe es für die beiden also.

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Hochzeits-Sensation im Urlaub

Schon im Rahmen ihrer Tournee fiel auf, dass Helene einen verdächtigen silberfarbenen Ring am Ringfinger ihrer rechten Hand trug. Ganz klein, ganz zart, ganz schlicht. So unaufgeregt, wie es zu ihr passt und wie sich Flori und Helene augenscheinlich ihre Hochzeit wünschen.