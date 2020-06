Helene Fischer & Florian Silbereisen: Baby-Drama

Bis zum Sommer 2018 wird Helene mit ihren Konzerten beschäftigt sein. Dabei kann sie sich keine Schwangerschaft erlauben, denn ihre waghalsigen Akrobatik-Nummern haben es wirklich in sich! Zeit für die Liebe bleibt bei so vielen Shows, Vorbereitungen und Reisen leider auch nicht. Zwar besucht Florian seine Liebste so oft es geht, doch von einem gemeinsamen Alltag als kleine Familie sind sie noch weit entfernt.