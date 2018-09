Helene Fischer & Florian Silbereisen: Baby-News! Nachbar packt aus!

Wer hier lebt, will seine Ruhe haben. Im beschaulichen 800-Seelen-Dorf am Ammersee hat das auch all die Jahre gut geklappt. Doch jetzt herrscht Aufregung: Die Bauarbeiten am Haus von und gehen voran. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis das Paar, das gerade sein Anwesen auf Mallorca verkauft hat, einziehen wird. Die Nachbarn sind bereits in Vorfreude und hoffen sehr, dass nicht nicht nur die beiden dort wohnen, sondern dass auch bald Kindergeschrei durch Haus schallen wird.

Wann bekommen Helene & Flori ein Baby?

Dass das Liebesglück von Helene Fischer und Florian Silbereisen von einem Baby gekrönt werden würde, da sind sich alle einig. Zu oft hat die Sängerin davon geschwärmt, Mutter zu werden und Kinder zu haben.

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Urlaub, bevor das Baby kommt!

Auf dem benachbarten Camping-Platz am Ammersee waren viele schon aufgeregt, als sie Florian einmal sahen, als er den Müll raustrug. "So ein netter Kerl", meinen die Camper. "Das fanden wir sehr sympathisch."

Der Postbote verrät ein süßes Detail

Der Postbote verriet gegenüber "Freizeitwoche", dass anfangs noch Helene Fischers Name auf dem Klingelschild stand - inzwischen hat sie das Schild entfernt. Vielleicht weil demnächst drei Namen darauf stehen sollen?

Bürgermeister Walter Bleimeier, der nebenan wohnt, verrät: "Sie vergrößert ihr Zuhause, sie baut an." Dem Vorbesitzer reichte die Wohnfläche von 255 qm für vier Kinder - wie groß soll Helene Fischers Familie werden?

Helene und Florian planen Großes

Im Rathaus wurde Florian Silbereisen schon vorstellig. Um seine Hochzeit anzumelden? Leider nein. "Er hat mir die Pläne für den Umbau gezeigt", so der Bürgermeister. Spa-Bereich, Pool - Helene Fischer will es sich und ihrer Familie gut gehen lassen. Das Grundstück direkt am See ist 1045 qm groß - da sollte es sich glücklich leben lassen. "Wir freuen uns auf die neuen Einwohner", betont der Bürgermeister.