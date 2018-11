Es ist eine Sekundenaufnahme: Eine dunkle Limousine fährt bei einem Hamburger Luxus-Hotel vor. Eine zierliche Frau in hellem Mantel, ungeschminkt und mit schlichtem Zopf steigt aus und huscht ins Gebäude. Diese Szene beschreibt jetzt "Das Neue Blatt". Denn diese Frau war nicht irgendwer, sondern Schlager-Superstar ! Doch es gibt offenbar ein trauriges Geheimnis...

Helene Fischer liebt Hamburg

Helene Fischer mag Deutschland, das Meer und die Menschen. Kein Wunder also, dass sie in der Hafenstadt Hamburg vor drei Jahren eine stilvolle Traumwohnung in einem absoluten Szene-Viertel bezog. „Hier kann sie einfach nur Helene sein, abschalten vom ganzen Promi-Rummel“, hören wir über ihr neues Leben. Außerdem hat sie in der Hafencity die Elbe und somit ihr geliebtes Wasser um sich. In ihrem norddeutschen Zuhause gibt es alles, was ihr Herz begehrt: gute Restaurants, einen Bäcker in unmittelbarer Umgebung, nette Geschäfte. Nur einer fehlt offenbar: ihr langjähriger Partner Florian Silbereisen (37).

Helenes Nachbar packt aus

„Ihren Freund habe ich hier noch nie gesehen, keine Ahnung, ob er dort mit ihr lebt“, sagt uns ein Verkäufer im Laden nebenan. Und auch im besagten Hotel sah man sie schon öfter ohne Begleitung. „Sie geht im hauseigenen Restaurant essen, ganz allein“, heißt es. Manchmal bummle sie danach ebenfalls solo durch die Hamburger Innenstadt. Florian oder Freunde hat unser Informant in all der Zeit noch nicht an Helenes Seite gesehen. So einsam? Wie traurig!

Nach vielen stressigen Jahren kann sich die Sängerin nun endlich um sich, ihr Privatleben, die Liebe kümmern! Doch Florian fehlt offenbar die Zeit, um diese Momente mit seinem Schatz zu genießen. Seine Karriere als Showmaster und Bandmitglied bei Klubbb3 fordern ihn. Sogar in den Urlaub in Österreich fuhr Helene kürzlich mit Freunden statt ganz allein mit ihrem Liebsten. Vielleicht nutzt sie die Ruhe in ihrem Luxus-Loft, um sich klar zu werden, wen und was sie in Zukunft wirklich braucht...