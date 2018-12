Reddit this

Gestern Abend ließen Helene Fischer und Florian Silbereisen die Bombe platzen. "So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege!", schrieb Helene auf ihrem -Account zu einem süßen Pärchen-Pic aus glücklichen Zeiten. "Wir haben uns 10 Jahre Respekt, bedingungslosen Zusammenhalt, Harmonie, Treue, Freundschaft und Liebe geschenkt und das spiegelt sich jetzt auch in unserer Trennung wider."

Diese deutschen Promis meldeten sich zu Wort

Unter Helenes emotionalen Post nahmen zahlreiche deutsche Anteil an der Trennung. So schrieb Topmodel : "Hauptsache du bist glücklich." " "-Kandidat Julian F.M. Stöckel kommentierte: "Du musst dich nicht erklären! Jeder soll glücklich werden, wie er/sie es sich wünscht und das geht weder die Presse, noch uns etwas an. Viel Glück für die Zukunft und weiterhin viel Erfolg."

"Das Wichtigste ist jetzt der gegenseitige Respekt", schrieb Moderatorin Annett Möller. Auch Sänger fand tröstende Worte für Helene und Florian: "Nichts als Liebe für euch!" Ex-"Bachelorette" , "GNTM"-Gewinnerin Kim Hnizdo und Moderatorin kommentierten den Post mit Herz-Emojis.

-Star nahm das Liebes-Aus mit Humor: "Endlich bist du frei für mich!", witzelte sie.

Das war der Trennungsgrund

Helene und Florian sind „schon eine Weile“ getrennt. Sie hat sogar einen neuen Freund. „Aber ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen“, gab sie zu. Ihr Neuer ist Thomas Seitel. Er ist Luftakrobat – und gehört zu Helenes 20-köpfiger Tour-Crew.