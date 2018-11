Helene Fischer & Florian Silbereisen: Drama im Luxus-Apartment

Schlager-Queen Helene Fischer (34) soll in einen Luxus-Tower in der HafenCity wohnen – ohne ihren Florian?

Wer könnte dieser wunderschönen Stadt schon widerstehen? wohl nicht, denn schon länger heißt es, sie hätte sich eine schicke Immobilie in Hamburg gekauft. Glaubt man Anwohnern, dann handelt es sich um ein nobles Apartment in einem Luxus-Tower in der Hafen-City – schon oft soll sie dort gesehen worden sein. Allerdings nie in Begleitung von (37)...

Helene Fischer verdient Millionen

Von Anfang an: Bereits vor drei Jahren soll sich Helene eine stilvolle Traumwohnung in dem neuentstandenen Viertel der Hansestadt gekauft haben. Zu dieser Zeit lag der übliche Quadratmeterpreis bei rund 9.500 Euro – eine stolze Summe kommt da bei einem Luxus-Apartment schnell zusammen. Für Helene dürften das trotzdem Peanuts gewesen sein: Das Wirtschaftsmagazin „Forbes“ zählte sie gerade zu den internationalen Top-Verdienern der Musikbranche, sie macht mehr Umsatz als Weltstars wie , und Céline Dion. Pro Konzert soll Helene Fischer geschätzt 3,2 Millionen Euro eingenommen haben!

Anwohner sehen Helene Fischer immer alleine

In der noblen Umgebung des Luxus-Domizils „kann sie einfach nur Helene sein, abschalten vom ganzen Promi-Rummel“, zitiert die Zeitschrift „Das Neue Blatt“ einen Anwohner. Und dabei muss sie nicht einmal auf Annehmlichkeiten verzichten: In unmittelbarer Nähe gibt es schicke Restaurants, edle Boutiquen, und auch die imposante Elbphilharmonie ist schnell zu Fuß erreichbar.

Ob Florian seiner Liebsten in Hamburg häufig Gesellschaft leistet, vielleicht sogar mit ihr dort wohnt? „Den habe ich hier noch nie gesehen, keine Ahnung, ob er dort mit ihr lebt“, sagt ein Verkäufer des Ladens nebenan. Auch beim Stadtbummel wurde Helene angeblich ohne Flori entdeckt...

Helene und Florian haben ständig Termine

Zeit zu zweit ist bei den beiden ohnehin eine Seltenheit – bis vor Kurzem war sie monatelang auf Tour, probt jetzt schon für ihre Weihnachtsshow. Und auch Florian war mit seiner Band Klubbb3 und für diverse -Projekte unterwegs.

Aber selbst wenn sie sich im Norden nur gelegentlich treffen sollten, ist das für die 34-Jährige wohl in Ordnung, denn wichtig ist für sie nur, ihren Flori überhaupt sehen zu können. So erklärte Helene mal im Interview: „Für mich ist Heimat kein Ort, sondern ein Gefühl. Wenn ich mit Florian zusammen bin, dann bin ich zu Hause!“ Und das kann dann eben auch an der Elbe sein...

