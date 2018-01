Das neue Jahr beginnt gleich mit einer süßen Überraschung für Helene Fischer (33) und ihren Schatz Florian Silbereisen (36). In seiner Show „Schlagerchampions“ kam es raus: Jetzt braucht das Traumpaar bald mehr Platz!

Wie schön: Dieses Jahr feiern Helene und Flori ihr Zehnjähriges als Liebespaar. Gerade kürzlich schwärmte sie: „Für mich ist Heimat kein Ort, sondern ein Gefühl. Wenn ich mit Florian zusammen bin, dann bin ich zu Hause.“

Helene Fischer: Endlich die ganze Wahrheit!

Und dieses Zuhause, das private Liebesnest der beiden, könnte bald einen Anbau brauchen. Das kam bei Florians großer ARD-Live-Show „Schlagerchampions“ am vergangenen Samstag raus.

Helene wünscht sich schon lange ein Baby

Denn da überraschte der Moderator die Schlagerkönigin mit jeder Menge Auszeichnungen: Viermal bekam sie „Die Eins der Besten“, u. a. als „Sängerin des Jahres“. Und dazu noch 23 Mal Platin für drei ihrer Alben. Was für ein Hammer! Sichtlich gerührt nahm Helene die Trophäen in Empfang. Als sie meinte, sie wisse gar nicht mehr wohin mit all den Preisen, sagte Flori: „Man muss anbauen.“ „Wir müssen anbauen, Flo!“ korrigierte die Blondine ihren Freund bestimmt.

Wenn die zwei ihr Haus ohnehin umbauen – was läge da näher, als gleich noch ein Kinderzimmer einzurichten? Ein Baby wäre die Krönung ihrer Liebe!