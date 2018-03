Helene Fischer & Florian Silbereisen: Endlich Hochzeits-News!

Mallorca ist der Erholungs-Hotspot für viele deutsche Urlauber, und auch Helene Fischer (33) und Florian Silbereisen (36) sind dort gern. Gerade erholt sich Helene dort vom Stress der zurückliegenden Tour – und hat nach "Closer"-Informationen auf der Baleareninsel noch Großes vor...

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Hurra, Märchenhochzeit auf Mallorca!

Puh, endlich Zeit zum Durchatmen! Es sind stressige Wochen, die hinter Helene Fischer liegen. Ihre „Helene Fischer Live“-Tour durch insgesamt 13 Städte, dazu eine Erkrankung, die sie tagelang außer Gefecht setzte und ganz Deutschland in Atem hielt. Spekulationen wurden laut über eine mögliche Schwangerschaft oder einen Wunderheiler aus den USA, der sie behandeln sollte. „Totaler Quatsch“, kommentierte Helene höchstpersönlich auf ihrem Instagram-Account. Und stand nach sieben verpassten Shows wieder auf der Bühne. Aber nicht, ohne emotional zu werden: „Es ist wahnsinnig schön zu wissen, dass es Menschen gibt, die einen auffangen, einen lieben – und egal, was ist, sie sind bei einem. Und das ist natürlich mein lieber Florian. Er ist heute Abend hier, und ich genieße es unheimlich, dass er da ist“, sagte die Sängerin während ihrer Show in Wien.

Florian Silbereisen (36) war zu Helene in die österreichische Metropole geeilt, als sich herausstellte, wie ernst die Erkrankung seiner Liebsten war. Und Helene schwärmte noch weiter über ihn auf der Bühne: „Als ich in meinem Hotelzimmer war, war das Allerschönste, dass derjenige, von dem man am meisten die Liebe und die Umarmung braucht, dann auch da ist. Vielen Dank dafür, dass du da bist, mein Schatz. Ich liebe dich!“

Wow, sind das schöne Worte!

Man kann sich sofort vorstellen, wie eng die Beziehung der beiden Stars nach mittlerweile zehn gemeinsamen Jahren ist.

Und jetzt hat die Schlager-Queen auch endlich mal wieder Zeit für ihren Flori. „Ich liebe das total, wenn es so still ist. Ich gehe raus mit Florian, gehe spazieren. Das ist so richtig ,oll-tüddelig‘ (altmodisch, Anm. d. Red.), aber ich liebe das“, schwärmte Helene mal über die Zeit zwischen Terminen.

Und wo lässt sich der Akku besser aufladen als auf Mallorca, der Lieblingsinsel der Deutschen? Guter Wein, laue Frühlingsabende und traumhafte Sonnenuntergänge – die Baleareninsel ist Helenes zweite Heimat, sie und Flori haben sich dort vor sechs Jahren eine Villa zugelegt: in einer wunderschönen Bucht, großzügig geschnitten – aber dummerweise einsehbar. „Wenn man weiß, wo man sich hinstellen muss, kann man Helene per Fernglas zugucken, wie sie auf ihrer Terrasse Zeitung liest“, plaudert ein Mallorca-Insider gegenüber "Closer" aus. Da kann das Traumhaus noch so sehr Rückzugsort sein – wenn man das Gefühl hat, die Nachbarn können einem auf den Frühstückstisch gucken, ist die Erholung dahin.

Wer würde da nicht über Umzug nachdenken?

Helene und Florian sollen nach "Closer"-Informationen in den vergangenen Wochen gleich Touren über die Insel gemacht und sich umgesehen haben. Weil es in Zukunft etwas privater sein soll? Weil etwas ansteht, bei dem nicht jeder mit einem Fernglas zum Augenzeugen werden soll? Viele Promi-Paare möchten neugierige Blicke bei besonderen Anlässen wie Hochzeiten oder einer Schwangerschaft oder in den ersten Wochen mit einem Neugeborenen vermeiden. „Ich liebe meine Fans wirklich und versuche, so viele schöne Momente mit ihnen zu teilen wie möglich. Aber es gibt auch Dinge, die sind und bleiben privat“, sagte Helene einmal in einem Interview.

Doch wenn man sich auf Mallorca für ein Haus mit viel Privatsphäre interessiert, muss man einen ganz schönen Haufen Geld hinblättern, verrät ein Mallorca-Insider: „Solche Villen können ab 10 und bis zu 30 Millionen Euro kosten.“ Aber dass ihnen ihre Privatsphäre einiges wert ist, haben Helene und Florian ja schon oft bewiesen …

Übrigens: Auch am Ammersee lässt das deutsche Schlager-Powerpaar gerade eine neue Immobilie hochziehen – und auch da sind die Nachbarn schon völlig aus dem Häuschen. Denn Flori und Helene werden nicht nur von dem jeweils anderen geliebt, sondern von allen …