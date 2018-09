Reddit this

Wow, was für ein privater Einblick in das Leben von und ! Erstmals gibt es exklusive Einblicke in das Leben der beiden Schlager-Stars!

Auf Mallorca kann das Paar am besten abschalten. "Eine schöne Insel! Wir verbringen gern zwei, drei Tage hier. Gutes Essen, schwimmen, Zeit füreinander", so erklärte Florian Silbereisen es mal in einem Interview mit "Das Neue Blatt". Und Helene verrät: "Wenn ich meinen Kopf lüften möchte, fliege ich dorthin, genieße das Meer."

So wohnen Helene und Florian

In der geräumigen uns stilvoll eingrichteten Villa erlebte das Paar schon viele schöne Urlaubsmomente. Obwohl ihr Anwesen beeindruckend groß und luxuriös ist, mögen die beiden ein völlig bodenständiges Leben. Privat genießen sie einfach nur ihre Zweisamkeit, betont Florian Silbereisen: "Man schaut Fernsehen oder geht spazieren. Wir versuchen immer, die Zeit so intensiv wie möglich zu gestalten."

Wo wohnt Helene Fischer?

Das werden sie in Zukunft woanders tun müssen. Denn die Traumvilla, die mehrere Millionen Euro wert ist, hat jetzt die Eigentümer gewechselt. Helene und Florian sollen - zusätzlich zu ihrem Liebesnest am Ammersee - schon Ausschau nach einem neuen spanischen Zuhause halten. Vielleicht braucht das Paar in Zukunft einfach mehr Platz...

Die Fotos ihres gemeinsamen Liebesnests seht Ihr im Video: