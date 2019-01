Helene Fischer & Florian Silbereisen: Geheimer Plan für die Liebe

"Sie sagte dich sie liebt mich". Diesen Song veröffentlichte (37) im vergangenen Oktober. Es geht dabei um eine Frau, die sich zwischen zwei Männern entscheiden muss. Eine leichte, flotte Party-Nummer, die schnell ins Ohr geht und nach guter Laune klingt. Doch im Nachhinein bekommt das Lied einen bitteren Beigeschmack.

Helene Fischer & Thomas Seitel: Neue Enthüllung nach dem Liebes-Outing!

Florian Silbereisen & Helene Fischer: Harte Trennung

Denn ungefähr zur gleichen Zeit gab (34) dem Sänger nach zehn Jahren den Laufpass - wegen eines anderen Mannes. Jeder, der schon mal eine Trennung erlebt hat, weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Der Moderator leidet unter dem Liebes-Aus mehr, als er öffentlich zugeben möchte. Sicher sind Tränen der Trauer verflossen, und wahrscheinlich empfindet er auch Wut. Aber vor allem will sich der "Klubbb3"-Star nicht tatenlos seinem Schicksal ergeben. Hat er im Geheimen längst einen romantischen Plan geschmiedet, wie er das Herz seiner Ex wieder zurückerobern will?

Will Florian Silbereisen seine Helene zurück?

Zunächst verhielt sich der sympathische Bayer sehr klug. Er zeigte Verständnis für die Beziehung von Helene. Den Neuen, Thomas Seitel (34), lobte er sogar, bezeichnete ihn als "tollen Kerl" und wünschte den beiden viel Glück.

Weiterer cleverer Schachzug: Er holte die hübsche Blondine zu sich in seine Show "Schlagerchampions - Das große Fest der Besten" am 12. Januar in Berlin. Hinter der Bühne läuft man sich unweigerlich über den Weg. Eine kurze, zufällige Berührung, ein tiefer Blick, vielleicht sogar eine kleine Aufmerksamkeit, die ein Lächeln auf ihr Gesicht zaubert - er weiß, was seiner ehemaligen Freundin gefällt und wird seinen Charme vielleicht spielen lassen. Außerdem hat er dafür gesorgt, dass auch in Zukunft der Kontakt nicht abreißt, denn es gibt geplante Projekte der beiden. "Wir möchten in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame -Show präsentieren", kündigte er nach der Trennung an.

Mit allen Mitteln kämpft der Entertainer um die Schlagerqueen. Er will seine große Liebe einfach nicht aufgeben und glaubt an eine zweite Chance.