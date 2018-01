Na, die gehen aber zur Sache! Die Zuschauer der ARD-Show „Schlager Champions“ bekamen am Samstagabend einen süßen Flirt mit Seltenheitswert zu sehen.

Florian Silbereisen moderierte die Live-Sendung und kündigte stolz den Auftritt von Helene Fischer an. Nachdem die 33-Jährige ihren Song „Herzbeben“ performt hatte, kam es zwischen den Verliebten zu einer süßen Turtelei. Die Sängerin wollte ihr Outfit wechseln und ließ sich dabei von ihrem Schatz helfen.

"Ausziehen weiß ich, dass du das kannst", scherzte Helene zunächst, als Flori ihr aus der Jacke half. Dann legte der 36-Jährige seiner Freundin einen Umhang an. "Ich ziehe dich jetzt an, das mache ich auch nicht allzu oft“, konterte er grinsend, während das Publikum in Gelächter ausbrach. Auch nach so vielen gemeinsamen Jahren finden die beiden wohl immer noch großen Gefallen aneinander – sehr zur Freude ihrer Fans.