Ein idyllisches Örtchen mit viel Grün, ein wunderschöner See und freundliche Nachbarn: klingt nach einem Fleckchen Erde, an dem man sich gerne niederlassen möchte! Somit der perfekte Platz für Helene Fischer (34) und ihren Partner Florian Silbereisen (37). Schon vor ein paar Jahren kauften sie ein schmuckes Anwesen am Ammersee, lassen es nun großzügig renovieren. Im Oktober sollen die Bauarbeiten beginnen. Ihre Villa auf Mallorca haben die beiden kürzlich verkauft. Etwa um sich gänzlich in Deutschland niederzulassen, weil die Familienplanung näher rückt? Immerhin wäre die ständige Fliegerei sowohl schwanger als auch mit Kleinkind sehr stressig.

Wann kommt Helenes Baby?

Dass Helene von einem Baby träumt, machte sie selbst mehrmals deutlich, sagte unter anderem: „Eines Tages werde ich Mama sein! Natürlich! Und das ist das Schönste auf der ganzen Welt!“ Dass dieser Tag bald kommen wird, hoffen wohl nicht nur Langzeitfreund Florian, sondern auch ihre neuen Nachbarn. Am idyllischen Ammersee sind die beiden längst das Gesprächsthema Nummer eins. Über möglichen Nachwuchs, der irgendwann einmal über die vielen grünen Wiesen huschen wird, freut man sich schon jetzt sehr.

Ein Nachbar sprach laut "Woche heute" sogar schon einmal eine Einladung aus: „Wenn Helene und Florian ein Kind bekommen, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn es irgendwann bei uns in der Ballschule oder im Kindertraining im Tenniscenter spielen würde. Aber natürlich sind auch Helene und Florian selbst bei uns herzlich willkommen.“ Ob sie die Einladung annehmen werden?