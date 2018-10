Helene Fischer & Florian Silbereisen: Hochzeits-Geheimnis gelüftet!

Sie teilten sich nicht nur die Bühne – sondern auch das Hotel und die Aufregung vor den Auftritten. Etliche Wochen war Schlagerstar Ben Zucker (35) mit Sängerin (34) auf Tournee. Was da wohl so alles besprochen wurde? Denn nun hat er sich verplappert und wir fragen uns natürlich: Wie kam es nur zu dieser Schlager-Sensation?

Als Ben bei einer Preisverleihung des SWR4 gefragt wurde, wann er von seiner Teilnahme bei Helenes Tournee erfuhr, antwortete er: „Wir waren grade auf Tour, also mit Helenes Ehemann …“ Wie bitte, mit ihrem Ehemann? Haben Helene und (37) etwa heimlich Ja gesagt? Dann bemerkt Ben seinen Verplapperer und rudert schnell zurück: „Also, beziehungsweise mit ihrem Freund.“ Ja, was denn nun? Nur ein Versprecher – oder doch wahre Worte?

Helene & Florian: Hochzeits-Indizien verdichten sich

Fans berichten jedenfalls im Internet, dass Showmaster Florian bei einem Charity-Golfturnier vor Kurzem von „seiner Frau“ gesprochen haben soll. Wieso sollte er Helene so nennen, wenn sie sich nicht schon ihre Treue geschworen hätten? Schließlich verriet Flori bereits: „Es wird von meiner Hochzeit keine Live-Übertragung geben.“ Außerdem feierte das Schlager-Paar gerade sein zehntes Liebesjubiläum. Und sie sollen planen, ein Haus am Ammersee zu beziehen. All das passt auch zu den Spekulationen, die Sängerin wolle sich bald eine Auszeit gönnen. So viele romantische Gründe für Helenes und Floris Liebe! Sie sollten sie nun für immer und ewig besiegeln – wenn sie es nicht schon getan haben...