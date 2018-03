Ja, es ist so weit Seit 2008 sind Helene Fischer (33) und Florian Silbereisen (36) DAS Traumpaar der Show-Branche. Und es darf gejubelt werden: Ja, es ist so weit! Ein großes Ereignis steht vor der Tür. Ihr süßes Glück wächst von Tag zu Tag. Im Mai feiert das Paar zehn Jahre Beziehung.

Helene Fischer: Baby-Geheimnis gelüftet!

Dieses besondere Jubiläum wirft seine Schatten voraus. Das sieht man auch in den Terminkalendern des Volksmusikers und seiner hübschen Schlager-Freundin. Florians Tournee läuft bis 6. Mai, Helene startet erst am 23. Juni die Stadion-Tournee. Die zwei halten sich also ihren speziellen Monat frei, um ihre Liebe genießen zu können. Das wäre ein idealer Zeitpunkt, um die nächsten Schritte zu wagen. Vielleicht fliegen die zwei Turteltauben auf ihre Lieblingsinsel Mallorca und heiraten dort! Eine traumhaft schöne Landschaft, tolles Wetter – romantischer kann man den Bund fürs Leben kaum besiegeln.

Auch was Nachwuchs angeht, könnte es bald Neuigkeiten geben. „Eines Tages werde ich Mama sein“, versprach die gebürtige Russin. Gut möglich, dass die beiden jetzt an ihrer Familien-Planung arbeiten und ihren Fans demnächst Baby-Nachrichten verkünden. Das wäre eine Krönung für diese große Liebe!

