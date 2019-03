Die Nachricht war ein Schock für alle und Fans. Nachdem die beiden im Dezember vergangen Jahres ihre Trennung bekannt gaben, machten immer neue Gerüchte die Runde, warum die beiden getrennte Wege gehen. Ein genaues Statement gaben Helene und Florian dazu noch nicht ab. Doch eine Promi-Lady könnte nun Licht ins Trennungs-Dunkel von Helene und Florian bringen...

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Steckt das hinter der Trennung?

Wie nun vermutet, könnte vor allem der Erfolg Helene und Florian einen Strich durch die Liebes-Rechnung gemacht haben. So erklärt die im Interview mit "Bunte.de": "Die beiden sind Superstars und stehen in der Öffentlichkeit, ich glaube da ist es ganz schwer, eine richtige Beziehung zu führen." Ebenfalls fügt sie hinzu: "Es wird alles sehr kommerziell, sehr wirtschaftlich. Dabei spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, es wird einem viel vorgeschrieben, was darf man oder was darf man nicht. Sowas zerstört einfach auf lange Sicht die Beziehung." Ehrliche Worte, die definitiv einen traurigen Schatten über das einstige Liebes-Glück von Helene und Florian werfen. Doch Helene scheint aus der Vergangenheit gelernt zu haben...

Helene hält sich bedeckt

Während Helene und Florian während ihrer Beziehung immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen waren, hält sich die Schlager-Königin mit der Liebe zu ihrem Thomas eher bedeckt. Bis jetzt gibt es noch nicht mal ein gemeinsames Beziehungs-Foto der beiden. Auch Florian scheint erstmal von einer öffentlichen Liebe nichts zu halten. So erklärte er erst kürzlich gegenüber "Bild", dass er vorerst solo durchs Leben gehen möchte.