Helene Fischer & Florian Silbereisen: Jaa, die süße News, auf die alle gewartet haben

Es kündigt sich eine sensationelle Wende bei Helene Fischer und Florian Silbereisen an. Eine süße Überraschung, auf die alle so lange gewartet haben...

Bald könnte es wieder innige Umarmungen und süße Küsse zwischen und geben - und alle dürfen daran teilhaben. Spätestens im Herbst könnte es soweit sein - das Traumpaar wieder vereint!

Denn anscheinend nutzt Helene Fischer ihre selbst auferlegte Auszeit, um an einem neuen Album zu arbeiten. Das hat das Portal "schlagerprofis.de" aus "gut unterrichteten Kreisen" erfahren. Drei Jahre veröffentlichte Helene kein Album mehr. Als "Helene Fischer " 2017 herauskam, machte sie zuvor auch eine lange Pause. Und was liegt näher, als die ersten Songs in Florian Silbereisens Kult-Sendung "Schlagerboom" Ende Oktober vorzustellen?

Stehen Flori und Helene bald wieder zusammen auf der Bühne?

Schon 2019 sorgte die Sängerin da mit ihrem Überraschungs-Auftritt für die Mega-Quote von fast sechs Millionen. Damals rührte sie Florian Silbereisen zu Tränen.

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Jaa, jetzt ist es raus!

Und noch einer schürt die Hoffnung auf ein emotionales Wiedersehen: MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann. Er selbst träumt von einer gemeinsamen -Show der beiden. "Das wäre mit Sicherheit ein spannendes Projekt", verriet der Fernsehmacher gerade. Es wäre DIE Sensation für alle.

