Helene Fischer & Florian Silbereisen: Jaa, es ist wahr!

Wie schön! Obwohl und seit Ende 2018 getrennte Wege gehen, macht nun eine zuckersüße Enthüllung um die beiden die Runde...

Florian Silbereisen: Sein süßes Geheimnis ist aufgeflogen

Helene Fischer & Florian Silbereisen zeigen sich vertraut

Während sich andere Promi-Pärchen nach ihrer Trennung einen wahren Rosenkrieg liefern, beweisen Helene Fischer und Florian Silbereisen regelmäßig, dass ihnen das Beziehungs-Aus nichts anhaben kann. So betonen sie bei öffentlichen Auftritten immer wieder, dass sie sich nach wie vor bestens verstehen. Doch haben die beiden wirklich so ein gutes Verhältnis zueinander, oder machen sie ihren Fans nur was vor? Ross Antony verschafft nun Klarheit...

Das Geheimnis von Helene und Florian wurde gelüftet

Wie Ross Antony nun gegenüber "Promiflash" berichtet, kann er nur bestätigen, dass Helene und Florian wirklich so einen harmonischen Umgang miteinander haben, wie sie immer betonen. So erklärt er: "Wenn sie sich sehen, ist es, als wären sie alte Freunde." Ebenfalls fügt er hinzu: "Wenn man die beiden zusammen sieht, begrüßen sie sich, als wäre nichts gewesen." Wow! Wie toll! Auch eine gemeinsame Arbeit der beiden, schließt Ross in der nächsten Zeit nicht aus. Wann wir Helene und Flori wohl das nächste Mal zusammen sehen werden? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!

Huch, so kennen wir Flori ja gar nicht: