Helene Fischer & Florian Silbereisen: Jaa, ihr Glück ist zurück!

Was für wundervolle Nachrichten über Helene Fischer und Florian Silbereisen. Bei dem "Immer noch Traumpaar" gibt es endlich was zu feiern – große Frühlings-Gefühle lassen uns alle hoffen…

Die dunklen Tage sind vorbei, überall schlagen die Herzen Purzelbäume. Auch bei Helene Fischer und Florian Silbereisen? Ja, das ist gut möglich...

Florian Silbereisen hofft auf große Gefühle

Erst kürzlich kündigte an: "Ich bin mir sicher, es wird ein romantisches Jahr." Und die Zeichen für ein inniges Wiedersehen mit seiner Ex-Freundin stehen hervorragend. Denn Anfang April unterbricht Helene ihre lange Auszeit für zwei Konzerte zum Skisaison-Finale in der Schweiz und Österreich. Am 4. April zum Beispiel tritt sie vor mehr als 30 000 Gästen in Bad Hofgastein auf. Damit die Fans was zu feiern haben, wird die gesamte Fußgängerzone zur Helene-Fanmeile.

Comeback bei Florian Silbereisen und Helene

Die Mega-Überraschung wäre es ja, wenn Florian Silbereisen plötzlich bei der Show auftaucht und seine Helene ansagt – so wie er es letzten Juni bei ihrem Konzert auf einer Jacht vor Mallorca getan hat. Herzliche Umarmung inklusive. Flori wohnt schließlich nur knappe 90 Autominuten vom Konzert-Ort entfernt am Mondsee. Und Lust, Helene wiederzusehen, hat er mit Sicherheit. Was auffällt: Seit der Trennung Ende 2018 hat der "Traumschiff"-Kapitän keine neue Frau an seiner Seite präsentiert. Viele Kolleginnen aus dem Showgeschäft schwärmen zwar offen von dem sympathischen Niederbayern, wanzen sich bei Auftritten an ihn ran. Er selbst sagt jedoch, laut "Das Neue": "Aber ich bin jetzt nicht auf der Suche und muss nicht flirten." Scheint ganz so, als würde sich Flori für Helene aufheben wollen...

Und wenn er noch einen letzten Kick in Sachen Romantik braucht – den bekommt Florian in der ersten Märzwoche. Da ist er Trauzeuge bei der standesamtlichen Hochzeit seines alten Kumpels mit Anna-Carina Woitschack. Auch das ist ein Grund zu feiern. Und vielleicht gibt es mit Helene im April einen weiteren…