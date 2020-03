Helene Fischer & Florian Silbereisen: Jaa, jetzt ist es offiziell!

Am vergangen Wochenende gab Florian Silbereisen sein "DSDS"-Debüt und war erstmals in der Jury der Castingshow zu sehen. Doch nicht nur mit seinem neuen Job sorgte Florian bei seinen Fans für ordentlich Aufsehen...

Florian Silbereisen auf der Überholspur

Auch wenn Florian auf Grund der aktuellen Lage einige Tiefschläge verkraften musste, unter anderem wurde seine "Schlagerlovestory" verschoben, hat der Sänger dennoch Grund zur Freude. So ist er seit vergangenem Wochenende fester Bestandteil der " "-Jury und nimmt dort den Platz von Ex-Juror ein. Doch damit nicht genug! Obwohl Florian und seine Ex Helene seit Dezember 2018 getrennte Wege gehen, scheint ihr Verhältnis immer noch super zu sein...

Helene und Florian verstehen sich blendend

Wie Florian in der vergangenen Show von "DSDS" berichtet, ist er auch trotz der Trennung von seiner Helene nach wie vor ein absoluter Fan von ihr. So schwärmt er gegenüber Kandidatin Paulina über seine Ex: "Ich habe gehört, du magst Helene ganz gern und bewunderst sie. Ich kenne sie auch ganz gut und es gibt einen Grund, warum sie so erfolgreich ist. Sie ist mit Abstand die Perfekteste. Ich weiß nicht, wie schnell sie auf so hohen Hacken rennen kann. Die hört nicht auf zu Proben, wenn alle ins Bett gehen, macht sie weiter." Wow! Was für rührende Worte. Florian beweist dadurch erneut, dass er und Helene einfach unzertrennlich sind...

