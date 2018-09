Helene Fischer & Florian Silbereisen: Jaa, süße News nach der Tour!

Reddit this

Nach ihrer anstrengenden Tour kann Helene Fischer nun in eine rosige Zukunft blicken - und Fotos sorgen jetzt für große Aufregung!

Dicke Tränen kullern über ihr Gesicht, als (34) kürzlich erklärt: „Ich trage sehr viel Liebe in mir.“ Und: „Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als sie zuteilen.“ Was sollen diese Worte bedeuten? Helene scheint an diesem Abend sehr emotional zu sein.

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Willkommen, Baby! Jetzt kommt alles raus!

Der romantische Grund: Ja, sie will! Die Schlagerprinzessin will jetzt nur noch das süße Leben mit ihrem Liebsten Florian Silbereisen (37) genießen, keine beruflichen Termine mehr wahrnehmen. Ab sofort hat Helene frei, die Stadiontour ist vorüber.

Helene Fischers Fans wittern süße News

Dass sie sich Kinder wünscht, daraus macht Helene schon länger kein Geheimnis mehr: „Wenn ich eines Tages ruhiger werde, möchte ich unbedingt Kinder! Ich liebe sie. Das ist mein großer Wunsch!“, sagte sie schon vor Monaten. Und neue Indizien versetzen die Fans jetzt in helle Aufregung!

Auffällig: Auf dieser Tournee verzichtete sie auf gefährliche Akrobatik. Und aufmerksame Fans berichten nun auch, dass ihr großes Idol „etwas runder“ geworden sei … Bereitet sie sich und ihren Körper schon auf das vor, was hoffentlich bald kommt?

