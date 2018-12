Helene Fischer & Florian Silbereisen: Jaa, Traumhochzeit auf Mallorca!

Reddit this

Nach zehn Jahren Beziehung verdichten sich nun die Hinweise auf eine Hochzeit bei Helene Fischer und Florian Silbereisen in naher Zukunft...

Weißes Kleid, Blumenstrauß in der Hand und auf den nervösen Bräutigam am Altar zuschreiten – fast jedes Mädchen träumt von der perfekten Märchenhochzeit, so bestimmt auch Schlagersängerin (34). Schon ganz bald könnte dieserTraum nun Wirklichkeit werden.

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Süßes Geheimnis

Helene und ihr (36) feierten 2018 nämlich ihr zehnjähriges Liebesjubiläum. Der perfekte Zeitpunkt, um sich endlich das Jawort zu geben. „Florian zu haben, der mir einfach Sicherheit und Liebe und Wärme gibt, ohne die würde es gar nicht gehen“, gestand Helene Fischer und zeigt damit, dass sie ihren Flori in ihrem Leben nicht mehr missen möchte.

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind oft auf Mallorca

Vor Jahren sagte Florians Vater: „Florian ist 32 Jahre alt, und es wird langsam Zeit, zu heiraten. Und seine Helene ist ein tolles Mädchen.“ Es scheint, als stehen alle Zeichen auf Hochzeit! Ein idealer Ort für die Trauung wäre die imposante Kathedrale von Palma, denn auf Mallorca verbringen die beiden viel Zeit. Auch das Wetter wäre traumhaft für eine Hochzeit des Paares.

Im Anschluss könnten sie dann gemeinsam mit ihren Familien und Freunden an einem der schönen Strände feiern und den Start des neuen Lebensabschnitts abgenießen. Ein romantischer Sonnenuntergang über dem Meer wäre definitiv ein grandioser Abschluss für den perfekten Tag!

Und auch die Flitterwochen wären schon safe: Vielleicht würden die Helene und Florian ja ebenfalls auf Mallorca verbringen. Denn wo lässt sich die süße Zweisamkeit schon besser zelebrieren als an einem der schönsten Lieblingsorte des Schlager-Traumpaares?