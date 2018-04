Im Mai feiern Helene Fischer und Florian Silbereisen bereits ihr zehnjähriges Jubiläum. Die beiden führen eine Bilderbuchbeziehung und überraschen die Fans immer wieder mit romantischen Auftritten auf der Bühne.

Helene Fischer: Böse Vorwürfe von einer Kollegin

Eigentlich hätten die Sängerin und ihr Liebster einen Grund zum Feiern, doch nun gibt es plötzlich Wirbel um ihre Beziehung! Bei der Aufzeichnung der Schlager-Show „Hello Again!“ zeigte Moderator Roman Kilchsperger Helene, wie unwiderstehlich er sie findet. Der 48-Jährige hatte sich extra ein Tattoo mit ihrem Kopf aufmalen lassen – so wie auch ihr Freund Florian Silbereisen! Er trägt auf seinem Oberarm allerdings ein echtes Tattoo seiner Liebsten.

Was Flori wohl von den ständigen Liebesbekundungen anderer Männer hält? Kürzlich gestand Reto Hanselmann sogar, dass Helene seine absolute Traumfrau sei. Er bekam sogar Gänsehaut, als sie ihn berührte! Sowas ist ja nicht unbedingt das, was man als Partner gerne sehen und hören will... Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zum großen Beziehungskrach kommt!