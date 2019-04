Es wird nicht ruhig bei und . Seit ihrer Trennung im Dezember vergangen Jahres betonen Helene und Florian immer wieder aufs Neue, wie glücklich sie über ihre Freundschaft sind. Doch machen die beiden der Öffentlichkeit etwa nur was vor?

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Falsches Spiel?

Kurz nach ihrer Trennung bewiesen Helene Fischer und Florian Silbereisen bei einem gemeinsamen Bühnenauftritt, dass sie nach wie vor ein Bomben-Verhältnis zueinander haben. Die beiden zeigten sich dabei so unzertrennlich wie eh und je. Doch was ist dran an ihrem öffentlichen Freundschafts-Spiel? Sind die beiden wirklich so gute Freunde, wie sie es ihren Fans zeigen?

Standen Helene Fischer & Florian vor einem Scherbenhaufen?

Wie nun Sexualberaterin Jill Tammling bei " " erklärt, läuft eine Trennung nach zehn Jahren Beziehung nicht immer so glimpflich ab, wie es bei Helene und Florian der Fall zu sein scheint. So erläutert die Kandidatin auf die Frage von , ob Jill Tammeling als Sexualberaterin eine Meinung zu der Trennung von Helene und Florian hat, dass sie zu den beiden als Personen nichts sagen kann, jedoch eine allgemeine Ansicht vertritt: "Grundsätzlich ist das aber so, wenn eine lange Beziehung zu Ende geht und dann auch noch direkt ein neuer Partner da ist, dann ist da ganz schön viel an Scherbenhaufen zusammen gekommen, schätze ich mal, auch wenn sie sich jetzt so präsentieren, als wäre alles ok." Bleibt somit nur zu hoffen, dass dies nicht auf Helene und Florian zutrifft.