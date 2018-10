Reddit this

Die romantischen Pläne von Helene Fischer und Florian Silbereisen gehen nun endlich in Erfüllung!

"Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren ein eigenes Häuschen und Familie habe“, sagte 2008 in einem Interview. „Ich hoffe, dass dann einfach mehr Ruhe in meinem Leben ist.“ Jetzt, genau zehn Jahre später, erfüllt sich die Sängerin ihren großen Wunsch! Sie hat sich zurückgezogen. Auf ihrer Homepage sind keine Termine aufgeführt. Stattdessen scheint sich die gebürtige Russin nun voll und ganz ihrem Privatleben und ihrem Traum vom Eigenheim zu widmen!

Am idyllischen Ammersee haben sich die beiden ein 3000 Quadratmeter großes Grundstück mit direktem Seeblick gekauft (Quadratmeter-Preis: ca. 1000 Euro). Von dort aus scheint die Sonne bis in den Abend hinein über den See. Besonders schön: Zum Anwesen gehört auch eine Badehütte. „Helene war gerade hier und hat gebadet“, verrät ein Anwohner gegenüber "Das Neue Blatt". „Sie war entspannt und hat den sonnigen Spätsommer genossen.“

Helene & Florian zeigen sich privat wie nie

Auch Florian lässt sich bereits in der kleinen Gemeinde blicken. Ohne Allüren geht er im örtlichen Supermarkt einkaufen und schlendert durch die Straßen. Das Paar scheint sich in seiner neuen Heimat bereits wohlzufühlen. Dabei wunderten sich viele, dass ihr Grundstück lange brach lag. „Die Bauherren mussten sich erst alle Genehmigungen einholen. Außerdem hatten sie keine Eile“, erklärt uns ein Bekannter des Paares. Beide waren ja in den letzten Monaten viel unterwegs. „Doch jetzt legen sie endlich los!“

Florian und Helene haben große Pläne

Wie "Das Neue Blatt" weiter erfuhr, will das Musiker-Paar die Villa, die noch auf dem Gelände steht, abreißen. Dafür ist bereits alles vorbereitet! „In den nächsten Tagen muss das alte Haus weichen“, erzählt man uns. „Denn die geplanten Baumaßnahmen sind sehr umfangreich. Das, was dann entsteht, gleicht einem kleinen Paradies. Wenn sie fertig sind, ist ihr Grundstück auch nicht mehr einsehbar.“

Genug Platz für Kinder hat ihr neues Zuhause auch. Eine eigene Familie ist der nächste Traum, den sich die zwei erfüllen könnten. Helene gab offen zu: „Eines Tages werde ich Mutter sein!“ Aber alles der Reihe nach – Traditionen sind dem Paar wichtig. Darauf angesprochen, welche Florian seinem Nachwuchs mitgeben möchte, antwortet er: „Darüber denken wir dann nach.“ Jetzt freuen sich beide erst mal auf ihr neues Leben am See.