Helene Fischer & Florian Silbereisen: Jaa, sie sind Mann und Frau!

Was für eine Überraschung: Die Traumhochzeit, auf die die Schlagerwelt schon so lange gewartet hat, sorgt jetzt für riesen Wirbel! Seit zehn Jahren sind Helene Fischer und Florian Silbereisen ein Paar, sie trug bereits häufiger einen verdächtigen Ring am Finger. Und jetzt ließ der Moderator tatsächlich die Bombe platzen!

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Urlaub, bevor das Baby kommt!

Ist es im Liebes-Urlaub passiert?

Tatsächlich ist der Zeitpunkt perfekt! Helene Fischer hat gerade ihre anstrengende Tour abgeschlossen, und zusammen mit ihrem Florian verbrachte sie nun einen romantischen Liebes-Urlaub. Das Paar hatte ja bereits früher schon betont, dass sie ihre Hochzeit nicht an die große Glocke hängen wollen. Es passt also alles zusammen!

Während es bisland nur Spekulationen gab, goss ausgerechnet jetzt noch Öl ins Feuer. In einem Interview enthüllte der Schlager-Star das Unglaubliche. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Fotos...

Florians Statement seht Ihr im Video: