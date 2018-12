Helene Fischer & Florian Silbereisen: Sie sind wieder vereint!

Zehn Jahre lang waren und das absolute Traumpaar. Jetzt ist plötzlich alles aus. Oder doch nicht?

Helene Fischer & Thomas Seitel: Verlobungs-Drama!

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Wieder zusammen!

Trotz Trennung sind Helene Fischer und Florian Silbereisen plötzlich wieder zusammen - nicht als Paar, aber als Freunde. Nachdem das Beziehung-Aus bekannt wurde, haben sich die beiden nämlich tatsächlich getroffen. Das verraten sie jetzt in einem Brief, den sie an "Bild" geschrieben haben.

"Wir haben die traurigen Momente der Trennung ja schon vor einiger Zeit durchlebt. Doch jetzt, wo alles raus ist, kommen heute auch bei uns noch mal alle Emotionen hoch", heißt es in dem Schreiben. und weiter: "So kitschig es klingen mag – wir sitzen hier seit Stunden zusammen, lesen Eure Nachrichten und können uns nur ganz herzlich bei Euch für die vielen einfühlsamen Worte bedanken."

Helene Fischer und Florian Silbereisen: Sie wollen Freunde bleiben

Schon in ihren ersten Statements zur Trennung beteuerten Helne Fischer und Florian Silbereisen, dass sie Freunde bleiben wollen. Und auch beruflich soll es für beide gemeinsam weitergehen. So verriet Flori bei : "Helene und ich sind nun kein Liebespaar mehr, doch wir haben nach wie vor gemeinsame Pläne: Wir möchten zum Beispiel irgendwann in den nächsten Jahren unsere erste gemeinsame -Show präsentieren! Diesen Traum konnten wir in den vergangenen Jahren leider noch nicht verwirklichen. Aber vielleicht schaffen wir es nun endlich!"

Eine Schlammschlacht sieht definitiv anders aus...