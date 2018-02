Endlich! Helene Fischer (33) träumt schon lange davon, ein Kind zu bekommen. "Eines Tages werde ich Mama sein", prophezeite die 33-Jährige bereits vor einiger Zeit. Jetzt könnte ihr Traum vielleicht schon bald in Erfüllung gehen!

Denn: Die Voraussetzungen dafür, eine eigene Familie zu gründen sind für Florian Silbereisen (36) und Helene Fischer momentan besser als je zuvor: Im Mai sind die beiden zehn Jahre ein Paar - und das ganz ohne Skandale!

Helene Fischer und Florian Silbereisen hielten ihre Liebe zunächst geheim

Die damals noch unbekannte Helene hatte ihren ersten TV-Auftritt 2005 in Floris Sendung "Hochzeitsfest der Volksmusik". Drei Jahre später gestanden die beiden ihre Liebe.

"An einem Abend im Mai hat es gefunkt", verrieten Helene und ihr Florian 2008 in ihrem ersten gemeinsamen Interview.

Helene Fischer und Florian Silbereisen bauen sich ein Liebesnest

Und jetzt der Beweis dafür, dass bei Helene Fischer und Florian Solbereisen alle Zeichen auf Familienplanung stehen: Das Paar, das momentan noch in einer Villa am Starnberger See lebt, schafft sich ein neues Liebesnest.

Schon Ende 2016 kauften sich die Verliebten ein bereits etwas in die Jahre gekommenes Anwesen am Ammersee. Bisher hatte sich dort nicht viel getan, jetzt soll das alte Haus jedoch einer neuen Villa weichen. Bagger wühlen die Erde bereits um, um Platz für einen Neubau zu schaffen.

Bereitet sich das Paar auf ein Baby vor?

Groß und geräumig... Sind das etwa die Vorbereitungen auf den Nachwuchs? Schlecht wäre der Zeitpunkt nicht. Immerhin hat Helene, die wegen einer Infektion der Atemwege gerade mehrere Konzerte absagen musste, für 2019 noch keine neue Tour geplant. Ihr letztes Open-Air gibt sie im Juli.

Und Florians Tournee endet bereits im Mai. Vielleicht gibt Florian Silbereisen das süße Geheimnis ja bereits in seiner nächsten Sendung bekannt. Er hat zumindest so etwas angedeutet: "Ich darf wirklich nichts verraten! Wir müssen alles ganz heimlich vorbereiten, damit 'Die große Schlager-Überraschung' gelingt", so Flori. Wir sind gespannt auf die Verkündung...