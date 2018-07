Die einen brauchen am Tag ihrer Hochzeit das rauschende Fest mit einem ausladenden Kleid, vielen Gästen und spektakulärer Feier-Location. Andere Brautpaare bevorzugen es, sich im kleinen Rahmen das Jawort zu geben.

Wie würde wohl die Hochzeit von Schlager-Star Helene Fischer und ihrem Partner aussehen? Fast ihr ganzes Leben findet auf der Showbühne statt. Sie sind viel Tamtam um ihre Person gewohnt. Und den großen Auftritt sowieso. Sie stehen als Superstars ständig im Mittelpunkt, alle Blicke sind auf sie gerichtet. Als Künstlerin und Showmaster sind sie oft umringt von Kollegen und Angestellten. Irgendjemand will immer etwas von ihnen...

Helene Fischer: Auszeit aus einem süßen Grund!

So sind Momente nur als Paar unheimlich kostbar! Da würde es wohl kaum jemanden wundern, wenn sich die beiden nach zehn Jahren Beziehung ganz heimlich ewige Liebe versprechen. Ganz still und nur sie zwei.

Eine Freundin des Paars packte aus

Das kann sich auch Freundin und Schlager-Kollegin Alexandra Hofmann (44) gut vorstellen. Im Interview mit "Das Neue Blatt" ist sie sich sicher: „Vermutlich heiraten die sowieso ganz heimlich irgendwo auf einer einsamen Insel.“ So, so. Weiß sie etwa mehr als alle anderen? Obwohl sie Helene und Flori gut kennt, glaubt sie nicht an ein großes Fest in Deutschland. Sie rechnet nicht einmal damit, selbst dabei zu sein: „Ich bin mir zu 1000 Prozent sicher, dass wir nicht eingeladen werden.“

Wird Helene tatsächlich ganz geheim die Frau von Florian Silbereisen? Das wäre eine Sensation!

Hat vielleicht sogar die Sängerin selbst Andeutungen in diese Richtung gemacht? Sie plauderte nämlich erst kürzlich aus, dass sie und Flori zehn Tage Urlaub in Indonesien gemacht haben. Das Land verteilt sich auf 17 508 Inseln, da ist auch die eine oder andere „einsame“ dabei! Hat das Paar dort schon Ausschau nach der richtigen Location gehalten?

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Endlich! Sie haben es getan!

Die Sängerin schwärmte nach dem Urlaub überschwänglich von ihrem Liebsten: „Er ist mein Traummann. Sein ganzes Wesen, wie er mit einer Frau umgeht.“ Weiter: „Ich liebe sein Äußeres, ich liebe alles an ihm. Sein Wesen, seine Art – er ist ein ganz toller Mensch.“

Noch etwas lässt uns auf ein heimliches „Ja“ hoffen: Helene trägt seit Neuestem einen zarten, wunderschönen Ring an der rechten Hand. Nicht nur auf der Bühn, sondern auch in ihrem ganz privaten Alltag.