Im Mai diesen Jahres sind Helene Fischer und Florian Silbereisen bereits seit zehn Jahren ein Paar. Auf die große Traumhochzeit warten die Fans bis heute allerdings vergeblich. Noch immer sind keine Ringe an den Fingern der Schlager-Stars zu sehen.

Doch warum eigentlich? In der Vergangenheit verlor der Sänger immer wieder Worte über unerfüllte Träume in der Partnerschaft und sprach über seine Sehnsüchte. „Ich glaube, jeder wünscht sich doch ein bisschen Romantik, jeder träumt von schönen Ländern, von schönen Sonnenuntergängen, ja – aber kaum noch jemand traut es sich zu sagen“, so Florian. Ist nach fast zehn gemeinsamen Jahren etwa der Zauber seiner Beziehung verflogen?

Erwischt! Florian Silbereisen knutscht fremd

Momentan besinnen sich Helene und ihr Schatz beide auf ihre Karriere. Während Silbereisen viel Zeit mit seinen Freunden im Tourbus verbringt, konzentriert sich seine hübsche Freundin auf ihre Auftritte. Auch der Flirt zwischen Florian und Alina Merkau beim Sat.1- Frühstücksfernsehen scheint die Sängerin nicht gestört zu haben. Ist aus ihrer Beziehung etwa endgültig die Luft raus?