Das Paar wirkt natürlich und bodenständig – jetzt kommt heraus, wie gut es sich die beiden hinter den Kulissen wirklich gehen lassen...

Helene Fischer (33) und Florian Silbereisen (36): das sympathische Traumpaar des Schlagers – ER, der liebenswerte Moderator und Mitglied der Boygroup Klubbb3, SIE, eine der erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. Seit zehn Jahren sind sie ein Paar und zeigen ihr Glück gerne vor laufenden Kameras. Über ihr Privatleben ist hingegen eher wenig bekannt.

Helene Fischer: Böse Vorwürfe von einer Kollegin

Ganz so bodenständig, wie sie wirken, sind sie dank ihres Millionenvermögens jedenfalls nicht. Helene und Florian lieben es, an schönen Luxusorten Zeit miteinander zu verbringen. Die beiden werden immer wieder in München und am Ammersee oder Starnberger See in der Umgebung der bayrischen Stadt gesehen. Auch auf Mallorca sind sie zu Hause und lassen es sich gut gehen. Auf der Insel schnuppern sie zudem beim totalen Relaxen auf einer Jacht auch mal Jetset-Luft.

Helene und Florian lieben den Luxus

Bei den vielen Tausend Kilometern, die Florian im Jahr zurücklegt, achtet er auf Komfort und Sicherheit – nur ein Wagen der gehobenen Klasse entspricht seinen Ansprüchen. Helene steigt zudem gerne in edlen Fünf-Sterne-Hotels ab und Florian entspannt gern auf einem Golfplatz.

Der Luxus sei ihnen aber von Herzen gegönnt, denn sie arbeiten hart für den Erfolg. Es ist doch schön, dass sie ihr Leben genießen und dennoch immer ein offenes Ohr für ihre Fans haben!