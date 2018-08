Helene Fischer & Florian Silbereisen: Urlaub, bevor das Baby kommt!

Reddit this

Verliebt schaut er ihr tief in die Augen – sie schlingt ihre Arme um seinen Rücken, zieht ihn noch näher zu sich heran. Jeder soll sehen: Dieser Mann gehört nur mir! So genossen Helene Fischerund ihr Freund jetzt ganz verliebt unbeschwerte Stunden auf der spanischen Sonneninsel Ibiza. Der Stress der letzten Wochen und Monate ist vorerst vorbei – vor Kurzem gab Helene das letzte Konzert ihrer Stadion-Tournee. Ganz ohne Termine, inmitten ihrer Freunde turtelten die Sängerin und der Showmaster überglücklich am Meer.

Helene Fischer: Traumhochzeit & Babyglück?

Helene Fischer und Florian Silbereisen genießen den Urlaub mit Freunden

Es ist ihr Liebesurlaub – bevor das Baby kommt. Denn wie "Das neue Blatt" berichtet, ist eine gute Freundin von Helene, die das Paar begleitete, hochschwanger! Nicht nur für eine werdende Mutter ist die Zeit kurz vor der Geburt aufregend. Auch enge Freundinnen erleben hautnah mit, wie ein Baby das Leben verändern kann.

Helene Fischer: Steckt sie das Baby-Fieber an?

Kinderlieb wie Helene ist, wird sie sich bestimmt auch nach der Geburt um den neuen Erdenbürger kümmern. Und wer weiß, vielleicht kommt die gebürtige Russin so selbst bald auf den Geschmack und gründet mit Flori ihre eigene kleine Familie …

Schon oft sagte Helene in Interviews, dass es ihr großer Traum sei, Kinder zu bekommen. Zuletzt verkündete sie im Frühling letzten Jahres stolz: „Eines Tages werde ich Mama sein!“ Dieser Traum könnte bald in greifbare Nähe rücken.