Arm in Arm schlendern sie durch Mallorcas Nobel-Ort Port Andratx. Völlig uneitel in Wohlfühlklamotten – die Augen hinter einer modischen Sonnenbrille versteckt – schmiegt sich Helene an ihren Florian. Er ist ihr Fels in der Brandung, ihr bester Freund und Ratgeber. Bei ihm kann Helene so sein, wie sie wirklich ist. Immer wieder schaut sie ihrem Florian verliebt in die Augen. Jeder sieht: Die Schlager-Königin und der Entertainer sind noch so glücklich wie am ersten Tag ihrer Beziehung.

Helene Fischer & Florian Silbereisen: Sie sagen endlich JA!

Um ihre Liebe zu krönen, haben die beiden Musik-Stars jetzt auch endlich JA zueinander gesagt, JA zu einer gemeinsamen Zukunft. Denn wie "Das neue Blatt" exklusiv erfuhr, suchen die zwei auf Mallorca gerade ein neues Heim. Insider behaupten, dass sie über eine Maklerfirma, die exklusive Anwesen auf der Sonneninsel verkauft, ein neues Liebesnest finden wollen. Es wäre so schön – und die Krönung ihrer inzwischen fast zehn Jahre anhaltenden Liebe. „Sie möchten ein Haus mit viel Privatsphäre, das nicht einzusehen ist, und in dem sie ihre wenige freie Zeit als Paar ungestört genießen können“, sagt uns ein Insel-Kenner, der den beiden nahesteht. Das neue Haus soll mindestens genauso groß sein wie ihr bisheriges Feriendomizil auf Mallorca. Genug Platz für das eine oder andere Kinderzimmer wäre dort sicher...

Kommt jetzt bald das Baby?

Auf der Insel heißt es, dass Babypläne der Grund für ihren möglichen Umzug sein könnten! Und es kommt noch besser: Einem Bekannten verrieten Florian und Helene sogar angeblich, dass sie bald heiraten wollen!

Dass das Paar sich Nachwuchs wünscht, sagte Helene selbst ganz öffentlich. „Eines Tages werde ich Mama sein“, gestand sie im Mai 2017 vor Publikum – und heizte damit die Gerüchteküche um eine Schwangerschaft an.

Als die Sängerin dann vor Kurzem ihre Tournee unterbrechen musste, dachten viele: Da ist ein Baby unterwegs! Helene dementierte: „Ich bin weder schwanger, und auch kein Wunderheiler aus den USA behandelt mich!“ Ob sich daran wohl bald etwas ändern wird? Eines ist klar: So traditionsbewusst, wie wir Helene und Florian kennen, wird vor einem Baby wohl erst eine Heirat stattfinden. Welche Frau träumt nicht von einer romantischen Hochzeit – ganz in Weiß?

Die süßen Bilder von Helene und Florian seht Ihr im Video: