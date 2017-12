Helene Fischer & Florian Silbereisen: Wundervolle Verkündung

Bei der Aufzeichnung ihrer TV-Show verriet Helene Fischer, dass sie sich zum Jahresabschluss nichts Schöneres vorstellen könnte, als ihrer Leidenschaft nachzugehen. Doch da gibt es tatsächlich etwas, worauf die 33-Jährige sich sogar noch viel mehr freut!

Helene Fischer: Endlich die ganze Wahrheit!

Die Sängerin verriet, warum dieses Weihnachten das schönste Fest seit Jahren werden wird. Nach all dem Stress der letzten Monate hat sie nämlich endlich wieder Zeit für ihren Florian. Das grenzt bei dem vollen Terminkalender des Schlager-Stars ja schon fast an ein Wunder! „Ich habe ein kleines Ritual mit Florian“, erklärt Helene aufgeregt. „Wir schauen uns jede einzelne Folge der Serie ,Nashville‘ zusammen an. Vier Staffeln haben wir schon geschaut. Die fünfte gibt es zwar schon. Aber die haben wir noch nicht geschafft, denn in der Weihnachtszeit ist viel liegen geblieben. Aber wir haben uns vorgenommen, über die Feiertage die nächste Staffel zu schauen.“

Wie romantisch! Endlich können die beiden auf dem Sofa kuscheln, ein Gläschen Wein trinken und die Zweisamkeit genießen – ganz ohne Termindruck!