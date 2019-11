Helene Fischer & Florian Silbereisen: Zuckersüßes Geständnis!

Reddit this

Es war DIE -Sensation am Wochenende! überraschte ihren Ex-Freund Florian Silbereisen in seiner -Sendung "Schlagerbooom". Er war so gerührt, dass sogar die Tränen flossen.

Helene Fischer: "Es steht nichts zwischen uns"

Das Verhältnis zwischen Helene und Florian ist auch nach der Trennung super. "Als man mich gefragt hat, ob ich den Auftritt zu Florians Jubiläum machen möchte, habe ich gleich JA gesagt. Ich wollte das unbedingt. Sonst hätte ich mir die Show ja auch von zuhause im TV anschauen können. Es war ein unglaublich warmes Gefühl, Florian wiederzusehen", schwärmt sie im Interview mit der "BILD"-Zeitung. "Es steht nichts zwischen uns. Wir bleiben weiter die besten Freunde und telefonieren auch regelmäßig."

Liebescomeback bei Helene Fischer und Florian Silbereisen?

Und auch Florian kam aus dem Schwärmen über seine Ex gar nicht mehr raus. "Bei Helene und mir geht auch nach der Trennung kein Blatt dazwischen – das muss uns erstmal einer nachmachen. Wir sind Freunde und bleiben es." Deutet sich da etwa ein Liebescomeback an? Wohl eher nicht. Helene ist seit rund einem Jahr mit Luftakrobat zusammen.

