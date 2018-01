Helene Fischer & Florian: Wundervolle Verkündung nach 10 Jahren!

Nach zehn gemeinsamen Jahren erklärt das Traumpaar des Schlagers endlich seine Tipps für eine langjährige und glückliche Beziehung...

Ihre Liebe begann im Jahr 2008. Mittlerweile feiern Helene Fischer (33) und Florian Silbereisen (36) ihr zehnjähriges Glück als Paar. Und endlich ist ihr Liebesgeheimnis gelüftet.

„Da ist jemand, der mich auffängt, mich in den Arm nimmt und mir die Last nimmt“, schwärmt Helene.

Er gibt ihr den nötigen Rückhalt

Auf ihren Florian kann sich die Schlagersängerin auch in stressigen Zeiten immer verlassen. So stimmt das Musikerpaar seine Konzerttermine immer wieder aufeinander ab, damit sie sich gegenseitig besuchen und unterstützen können. Außerdem haben die beiden dann endlich gemeinsame Stunden zu zweit, die sonst bei den vollen Terminkalendern oft auf der Strecke bleiben. Und so schafft es das Paar auch jedes Jahr, seine Geburtstage, die nur einen Tag im August voneinander entfernt liegen, zusammen zu feiern.

„Natürlich hatten wir auch mal Krisen. Wir sind auch nur Menschen“, erklärt die Schlagersängerin und zeigt, das hinter dem Schlager-Traumpaar nur ein ganz normales Pärchen steckt, mit Problemen wie alle anderen auch.

Sie können auch zusammen lachen

Aber Helene und Florian wissen nach zehn Jahren, wie sie die Krisen schnell aus dem Weg räumen. Ein kleiner Urlaub in den schneebedeckten Bergen lässt beide wieder runterkommen, denn das Paar macht am liebsten gemeinsam die Skipisten unsicher.

Auch wenn sie nicht immer den gleichen Humor teilen, so können die Schlagerstars doch zusammen lachen. Und Helene war es, die Flori gezeigt hat, „was wirklich leidenschaftliche Liebe heißt“. Das Paar ergänzt sich eben perfekt.

Selbst wenn der „Schatz“, wie die beiden sich liebevoll nennen, doch mal weit entfernt sein sollte, gibt es auch dafür eine süße Lösung: Denn die beiden telefonieren dann jeden Abend vor dem Zubettgehen miteinander und sagen sich gute Nacht. Es sind eben diese vielen kleinen Liebesgeheimnisse, die diese Beziehung in der turbulenten Schlagerwelt so einzigartig machen.