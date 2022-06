Helene Fischer: Flucht aus der Familienvilla am Ammersee

Denn viele Fans fürchteten schon, dass ihr Idol nach der Geburt des ersten Kindes spurlos untergetaucht sei, weil man sie in ihrer Villa am Ammersee nicht gesichtet hatte. Oder hatte der Mega-Star sich etwa hinter den Mauern seines Anwesens verschanzt? Und jetzt diese süßen Baby-Fotos mit ihr auf dem Viktualienmarkt. Also nichts dran an den Gerüchten über eine selbstgewählte Einsamkeit, den Rückzug ins Schneckenhaus.

Das belegt auch die Begleitung von ihrer Mama Maria, die Helene beim Ausflug nach München begleitete. Die 64-Jährige ist selbst zweifache Mama und ihrer jüngsten Tochter Helene mit Sicherheit eine große Stütze. Kann sie mit Rat und Tat in Sachen Kindererziehung unterstützen. Helene und ihre Mama verstehen sich blendend. Gut möglich, dass die beiden Frauen bei ihrem Ausflug über die Taufe der kleinen Nala gesprochen haben. Vielleicht denken sie auch über eine Doppeltaufe nach, denn Erika (43), Helenes ältere Schwester, ist im November zum dritten Mal Mami geworden. Was für ein Segen für die Fischers. Und wie schön, dass Helene ihr Babyglück so entspannt genießen kann. Endlich hat sie selbst eine eigene kleine Familie.